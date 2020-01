Verkaufscharts: Deutschland: Top 20 im Dezember 2019: FIFA 20 führt; Pokémon Schwert & Schild fallen

Rosu hat geschrieben: ? vor 36 Minuten

11/20 Nintendo (+1 Sega Switch exclusive) und das sieht in fast allen relevanten Märkten derzeit ähnlich aus. Vor Release bin ich davon ausgegangen, dass die Switch gut läuft. Aber so gut? So eine Dominanz in den Charts und nach nur ungefähr 3 Jahren schon 18 (!) first party Titel mit über 2 Millionen Verkäufen ist deutlich über dem was ich erwartet habe. Mit den großen Kalibern die noch unterwegs sind... Wird rein von den first party Verkäufen wohl als stärkste Konsole aller Zeiten Geschichte schreiben.