Verkaufscharts: Deutschland: Zweitstärkste Woche des Jahres im physischen Games-Markt dank AC Valhalla und Black Ops Cold War

Assassin's Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel's Spider-Man: Miles Morales ... ... Planet Coaster Yakuza 7: Like a Dragon - Day Ichi Edition

Assassin's Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle ... Yakuza 7: Like a Dragon - Day Ichi Edition

Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons

Landwirtschafts-Simulator 19 Alpine Landwirtschaft Add-on Landwirtschafts-Simulator 19 Premium Edition

(auf den Plätzen vier und sieben liegen ebenfalls LWS 19 Editionen)

Die Marktforscher von GfK Enterainment melden, dass die vergangene Woche (9. bis 15. November) die zweitstärkste Woche des Jahres im physischen Games-Markt in Deutschland war (Verkauf von Box-Versionen im Einzelhandel). Die Veröffentlichungen von Assassin's Creed Valhalla und Call of Duty: Black Ops Cold War werden in dem Kontext genannt, wobei GfK Entertainment anführt, dass Assassin's Creed Valhalla "mit beeindruckenden Verkäufen" gepunktet hätte. Die bisher "verkaufsstärkste Woche 2020" war die Woche, in der FIFA 21 veröffentlicht wurde.Sowohl auf PlayStation 4 als auch auf Xbox One führt Assassin's Creed Valhalla vor Call of Duty: Black Ops Cold War - wie auch in Großbritannien in den Retail-Charts . Allerdings wurde AC Valhalla schon am Dienstag veröffentlicht und Black Ops Cold War erst am Freitag, weswegen das Wikinger-Abenteuer im Prinzip drei Tage länger erhältlich war.Es folgen die Spiele-Verkaufs-Charts für Deutschland (09.11.20 bis 15.11.20) von GfK Entertainment. Hinweis: GfK Entertainment veröffentlicht nur Auszüge aus den Charts (mit Fokus auf Neu-Einsteigern), sehr wahrscheinlich um ihren Datenschatz zu hüten. Die Marktforscher von GfK Entertainment zählen nur den Absatz von Box-Versionen im Einzelhandel. Sämtliche Digitalverkäufe bleiben außen vor.PlayStation 4Xbox OneSwitchPC