Verkaufscharts: Deutschland: Physischer Games-Markt mit stärkster Verkaufswoche seit drei Jahren

Der physische Games-Markt in Deutschland verzeichnete vor dem erneuten Shutdown die stärkste Verkaufswoche (Zeitraum: 7. bis 13. Dezember) seit über drei Jahren. Gemäß der Daten von GfK Entertainment konnten zuletzt im September 2017 (FIFA 18) noch höhere Werte erzielt werden.Einen "guten Teil" zu den Gesamterlösen trug der Verkaufsstart von Cyberpunk 2077 bei, das die Spitze der offiziellen deutschen PS4- und Xbox-One-Charts erobert hat. Die Spitzenreiter der Next-Gen-Konsolen lauten unverändert Marvel's Spider-Man: Miles Morales (PS5) und Immortals Fenyx Rising (Xbox Series). Auf PC und Switch gibt es kaum Veränderungen.Es folgen die Spiele-Verkaufs-Charts für Deutschland (KW50: 07.12.2020 bis 13.12.2020) von GfK Entertainment. GfK veröffentlicht nur Auszüge aus den Charts (mit Fokus auf Neu-Einsteigern), sehr wahrscheinlich um ihren Datenschatz zu hüten. Die Marktforscher von GfK Entertainment zählen nur den Absatz von Box-Versionen im Einzelhandel. Sämtliche Digitalverkäufe bleiben außen vor.01. (01.) Marvel's Spider-Man: Miles Morales02. (04.) Assassin's Creed Valhalla01. (01.) Immortals Fenyx Rising02. (02.) Call of Duty: Black Ops Cold War01. (neu) Cyberpunk 2077 Day 1 Edition02. (re.) FIFA 21(...)06. (neu) Cyberpunk 2077 Collector's Edition(...)09. (neu) Just Dance 202101. (neu) Cyberpunk 2077 Day 1 Edition02. (01.) Assassin's Creed Valhalla(...)05. (neu) Cyberpunk 2077 Collector's Edition(...)08. (neu) Just Dance 202101. (01.) Landwirtschafts-Simulator 19 - Premium Edition02. (03.) Anno 1800 - Sonderausgabe01. (01.) Mario Kart 8 Deluxe02. (03.) Animal Crossing: New Horizons