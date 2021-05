Verkaufscharts: Deutschland: Top 20 im April 2021: Mario Kart 8 Deluxe führt vor vier Switch-Spielen

Screenshot - Verkaufscharts: Deutschland (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Verkaufscharts: Deutschland (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Verkaufscharts: Deutschland (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Verkaufscharts: Deutschland (PC, PS4, PlayStation5, Switch, One, XboxSeriesX)

Die obersten Plätze der deutschen Verkaufscharts von physischen Box-Versionen im April 2021 sind fest in der Hand von Nintendo. Mario Kart 8 Deluxe ist wieder an der Spitze der Charts und schickt den März-Spitzenreiter ( Super Mario 3D World + Bowser's Fury ) auf den zweiten Platz. Höchster Neueinsteiger ist New Pokémon Snap auf der dritten Position, obwohl die Pokémon-Foto-Safari erst am 30. April veröffentlicht wurde. Ring Fit Adventure springt von Platz 10 auf Platz 4, während es sich Animal Crossing: New Horizons auf dem fünften Platz gemütlich gemacht hat. Monster Hunter Rise fällt derweil vom dritten Platz auf die achte Position.Abgesehen von FIFA 21 und Minecraft sind in den Top Ten ausschließlich Switch-Spiele vertreten, wobei es beide Titel auch für die Nintendo-Konsole gibt.Die Top 20 der deutschen Games-Charts ( Quelle ) werden monatlich vom game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. und GfK Entertainment ermittelt und beinhalten ausschließlich die Verkäufe von Spielen auf physischen Datenträgern im Einzelhandel bzw. Boxed-Versionen (). Ein großer Teil der tatsächlichen Verkäufe auf digitalen Vertriebsplattformen (Steam, Epic Games Store, GOG.com, PlayStation Store, Xbox/Microsoft Store, Nintendo eShop) werden somit gar nicht abgedeckt.Die deutschen Games-Charts werden monatlich game - Verband der deutschen Games-Branche e.V. und GfK Entertainment erhoben. Abgebildet sind die kumulierten Verkaufscharts der Plattformen PC sowie stationärer und tragbarer Spielekonsolen. Das Ranking richtet sich nach den verkauften Einheiten aller Spiele ab einem Preis von 20 Euro. Die Kennzeichnung "NEU" in der Spalte "Vormonat" signalisiert den Neueinstieg oder die Rückkehr eines Spiels in die Top 20.Die bisherigen Monatscharts aus dem Jahr 2021 im Überblick: