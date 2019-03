Magic: The Gathering: Challenger-Decks 2019 vorgestellt - 4Players.de

Ähnlich wie 2018 sind die Decks allerdings hauptsächlich aus Karten der Editionen des Ixalan-Bocks, Dominaria und Core Set 2019 zusammengesetzt, die alle im Herbst 2019 aus dem Standard-Format herausrotieren. Die Challenger-Decks sind ab sofort vorbestellbar und nur auf Englisch oder (in Japan) auf Japanisch erhältlich.





Wizards of the Coast hat die Challenger-Decks 2019 vorgestellt, die am 12. April erscheinen. Die zweite Auflage der vorkonstruierten Decks für das Standard-Format, die laut WotC "auf lokalem Niveau kompetitiv spielbar" sein sollen, orientieren sich an erfolgreichen Decks des Standard-Metagames von Gilden von Ravnica. Die Decks umfassen das Mono-Weiße "United Assault" (White Weenie), das Mono-Rote "Lightning Aggro" (Mono Red Aggro/Red Deck Wins), das Schwarz-Grüne "Deadly Discovery" (Golgari Midrange) und das Blau-Rote "Arcane Tempo" (Izzet Drakes).Anders als bei den Planeswalker-Decks, die sich vor allem an Neueinsteiger richten, orientieren sich die Challenger-Decks erneut an Turnier-Decklisten und bieten durch zahlreiche Playsets (vier Kopien einer Karte) mehr Konsistenz im Spiel. Damit soll Spielern der Zugang zum Standard-Format ermöglicht werden, das von den meisten Magic: The Gathering-Spielern gespielt wird.Zudem finden sich u.a. mit "Overgrown Tomb" oder "Archlight Phoenix" auch einige starke, auf dem Zweitmarkt derzeit recht teure Karten in den für jeweils knapp 20 Euro erhältlichen Decks. Wer eine komplette Übersicht über die Decklisten haben möchte, der wird hier fündig