Magic: The Gathering: Aufwändiger Trailer zu War of the Spark veröffentlicht; erste Spoilerkarten vorgestellt - 4Players.de

Wizards of the Coast hat einen aufwändigen Trailer zum kommenden Magic: The Gathering -Set War of the Spark (Krieg der Funken) veröffentlicht, das am 3. Mai für Magic: The Gathering Arena und in klassischer Karten-Form erscheinen wird. Das von einem dramatischen Cover des Linkin-Park-Klassikers "In The End" unterlegte Render-Video zeigt den Angriff des mächtigen Drachengottes Nicol Bolas auf die Stadtwelt Ravnica. Ebenfalls im Video zu sehen sind die Planeswalker Liliana Vess und Gideon Jura - sowie eine große Anzahl Eternal-Krieger.Zudem hat Wizards of the Coast im Rahmen der Mythic Invitationals, die am Wochende stattfanden, erste Spoilerkarten des kommenden Sets vorgestellt. Darunter finden sich, wie zu erwarten, einige Planeswalker, die erstmals auch in den Seltenheitsstufen Uncommon und Rare vertreten sind. Wie bereits zuvor angekündigt wird War of the Spark 36 neue Planeswalker-Karten umfassen, zudem soll jedes Booster-Pack einen Planeswalker beinhalten.Wer am Puls der Spoiler-Vorstellungen bleiben möchte, wird u.a. hier fündig. Die Pre-Release-Events zu War of the Spark finden am 26. und 27. April 2019 statt.Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark