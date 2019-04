Magic: The Gathering: Kartenset "Krieg der Funken" veröffentlicht - 4Players.de

Wizards of the Coast hat das Kartenset "Krieg der Funken" für Magic: The Gathering veröffentlicht - sowohl in digitaler Fassung für Magic: The Gathering Arena als auch in physischer Kartenform. Auch die Planeswalker-Decks und Pre-Release-Decks, die in physischer Form seit dem 27. April erworben werden können, lassen sich im digitalen Spiel einlösen."Im Finale der über zwei Jahre erzählten Geschichte wird der Konflikt zwischen dem uralten Drachen Nicol Bolas, der das Multiversum dominieren will, und den Wächtern, einer Gruppe mächtiger Krieger, die zwischen den Dimensionen wandeln können, in der weitläufigen Stadt Ravnica ausgetragen. (...) Die hohe Dichte an besonderen Karten bringt auch eine Änderung der Spielmechanik für Magic: The Gathering mit sich, denn dadurch erweitern sich die Deckbau-Möglichkeiten für Spieler immens. Um sicher zu gehen, dass Spieler die besten Decks rund um ihre Planeswalker-Karten gestalten können, hat Wizards of The Coast ebenfalls angekündigt, dass jeder Booster Pack für 'Krieg der Funken' garantiert eine Planeswalker Karte enthält", heißt es in der Pressemitteilung.Mit dem Set werden 36 neue Planeswalker-Karten eingeführt. Eine Übersicht über alle Karten von "Krieg der Funken" findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark