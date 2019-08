Magic: The Gathering: Umstrukturierung des professionellen Spielbetriebs für 2020 angekündigt - 4Players.de

Wizards of the Coast hat angekündigt, den Profi-Spielbetrieb von Magic: The Gathering erneut umzustrukturieren. Nach dem von Fans und Spielern gleichermaßen kritisierten Abschied von der "Pro-Tour" und der Einführung der "Magic Pro League" mit 32 Mitgliedern, wird im kommenden Jahr eine erneute Veränderung stattfinden.Laut Pressemitteilung will WotC den "kompetitive Tabletop-Betrieb so umstellen, dass den Spielern neue Möglichkeiten eröffnet werden, sich weiterzuentwickeln und auf höchstes Niveau aufzusteigen. Dies beinhaltet unter anderem neue Wege, sich durch bedeutend mehr Events auf der ganzen Welt für hochklassiges Spielen zu qualifizieren." Es soll mit der "Vision 2020" einen "klaren Pfad geben, zum Pro-Spieler zu werden." Somit dürfte der Zugang zum Top-Level von Magic: The Gathering eindeutiger werden. Viele Beobachter, Fans und Spieler hatten nämlich kritisiert, dass die Qualifikation zur Pro-League sehr undurchsichtig sei und wenig mit der klaren Pro-Tour-Qualifier-Struktur vergangener Jahre zu tun gehabt habe.Auch die digital-Umsetzung Arena wird weiterhin einen wichtigen Anteil am professionellen Spielbetrieb von Magic: The Gathering haben. Hier verspricht WotC "mehr spektakuläre und unterhaltsame Initiativen" - also ähnliche Events wie die Mythic Championships dieses Jahres. Insgesamt verspricht Wizards eine "Verdopplung" der Bemühungen, mehr Spieler aus allen Bereichen auf die große Magic-Bühne zu bringen.