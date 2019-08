Magic: The Gathering: Commander-Decks 2019 erscheinen heute - 4Players.de

Bei Commander kämpfen bestenfalls vier Spieler um den Sieg. Mit 100-Karten Decks, in denen jede Karte abseits der Standardländer nur einmal vorhanden sein darf, 40 Lebenspunkten und einer legendären Kreatur, die die Decks als Commander anführt und nach jedem Tod in ihre "Kommadozone" zurückkehrt, ist Commander das interessanteste Format für alle Magic-Spieler, die sich nicht im harten, kompetitiven Wettkampf von Standard, Modern oder Legacy messen wollen.Wer einen Überblick über die Commander-Decks 2019 bekommen möchte, der wird hier fündig.Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark