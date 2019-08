Magic: The Gathering: Bannlisten-Aktualisierung: Hoogak, Arisen Necropolis wird aus Modern verbannt - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark



Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark

Wizards of the Coast hat das für heute angekündigte "Banned and restricted-Annoucement" für das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering veröffentlicht und damit die Bannlisten für alle relevanten Turnierformate aktualisiert.Vor allem das derzeitige Modern-Meta dürfte durch den lang erwarteten Bann von Hoogak, Arisen Necropolis vollständig auf den Kopf gestellt werden. Seit der Veröffentlichung von Modern Horizons dominierten die Decks um die legendäre 8/8-Kreatur die Turniere und führten damit zu wachsendem Unmut unter den Spielern. Zudem führte auch ein Bann des wichtigen Dredge-Deck-Bestandteils Bridge From Below nicht zu einer nachhaltigen Schwächung der Hoogak-Decks, sodass sich Wizards of the Coast nun gezwungen sah, den Bannhammer zu schwingen.Neben Hoogak wurde auch Faithless Looting für das Modern-Format gestrichen, sodass das ebenfalls starke Deck um Arclight Phoenix einen schweren Verlust hinnehmen muss. Modern-Spieler können sich also vermutlich auf ein völlig neues Meta einstellen.Von den Bannlisten gestrichen wurden unter anderem Stoneforge Mystic (modern) und Rampaging Ferocidon (Standard). Wer die komplette Bannliste sehen möchte, der wird hier fündig.