Magic: The Gathering: Rückkehr nach Theros und Zendikar - Set-Fahrplan für 2020 veröffentlicht - 4Players.de

Wizards of the Coast hat kurz nach dem Start der Spoiler-Season zum kommenden Set Throne of Eldraine den Set-Fahrplan für das kommende Jahr und die nächsten vier Erweiterungen des Sammelkartenspiels Magic: The Gathering veröffentlicht.Nach dem Ausflug in die Märchenwelt kehrt Magic zunächst in die Welt Theros zurück, die der griechischen Antike nachempfunden ist und gleichzeitig die Heimatwelt des jüngst verstorbenen Planeswalkers Gideon Jura ist. Passend dazu geht es in "Theros Beyond Death" im ersten Quartal 2020 also auch direkt in die Totenwelt von Theros.Nach Theros verschlägt es die Spieler im zweiten Quartal mit "Ikoria, Lair of Behemoths" in die bisher unbekannte Welt Ikoria, bevor das jährliche Grundset "Core Set 2021" im dritten Quartal 2020 erscheinen wird.Im Hebst 2020 geht es dann zurück nach Zendikar, das nach "Battle For Zendikar" und einer heftigen Auseinandersetzung mit den Eldrazi zurückgelassen wurde. Hier besteht die große Hoffnung, dass der lovecraft'sche Horror den die Eldrazi um Emrakul und Co. vertrömen erneut eine große Rolle spielen wird.Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark