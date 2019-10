Magic: The Gathering: Theros: Beyond Death erscheint im Januar 2020 - 4Players.de

Zudem soll im kommenden Jahr mit Unsanctioned! auch ein neues Un-Set erscheinen, das allerdings nur 16 neue und insgesamt 30 Silber-Rand Karten enthalten wird, die nicht in Turnierformaten verwendet werden dürfen.



Nach dem Set-Release ist vor der Spoiler-Season: Wizards of the Coast hat angekündigt, dass die das kommende Erweiterung Theros: Beyond Death für das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering (und damit natürlich auch Magic: the Gathering Arena) am 24. Januar 2020 erscheinen wird.Theros: Beyond Death führt die Spieler zurück auf die Heimatwelt des jüngst in der Schlacht um Ravnica verstorbenen Planeswalkers Gideon Jura - und in die Unterwelt der von der griechischen Mythologie inspirierten Welt. Das Prerelease für Theros: Beyond Death wird am 17. Januar stattfinden.