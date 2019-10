Magic: The Gathering: Bannlisten-Aktualisierung und neues Format angekündigt - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark



WIzards of the Coast hat am 21.10. 2019 eine weitere Änderung an den Bannlisten von Magic: The Gathering vorgenommen. Diesesmal traf es Pauper und Standard: Während im Pauper-Format Arcums Astrolabium nicht mehr gespielt werden darf, traf es im Standard eine der zurzeit beliebtesten Karten. Ab dem 25. Oktober darf Field of the Dead nicht mehr gespielt werden. Dies wurde kurz nach einer Mythic Championship bekanntgegeben, bei der die Decks rund um das Zombie-Token generierende Land einen (zu) großen Teil des Starterfeldes einnahmen.Außerdem wurde von Wizards of the Coast ein neues Format Names Pioneer angekündigt, dass die größer werdende Lücke zwischen Modern und Standard füllen soll. Das Format wird den kompletten Kartenpool ab "Return to Ravnica" umfassen. Auf der ersten Bannliste sind derzeit nur die sogenannten "Zendikar Fetch Lands", der Rare-Land-Cycle aus dem Zendikar-Block vermerkt. Pioneer startet am 23. Oktober bei Magic Online und wird ab 2020 auch am Spieltisch gespielt. Eine Umsetzung für MtG Arena ist derzeit nicht vorgesehen.