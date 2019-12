Magic: The Gathering: Das nächste Kartenset: Theros Beyond Death - 4Players.de

Während der Game Awards 2019 hat der Trailer für "Theros Beyond Death" seine Premiere gefeiert. "Theros Beyond Death" ist das nächste Kartenset von Magic: The Gathering . Das Kartenset soll die Spieler nach Nyx, in die Unterwelt von Theros, entführen. Ihre Aufgabe ist es zusammen mit Planeswalkerin Elspeth Tirel, Protagonistin des Sets, der Unterwelt zu entfliehen.Die Erweiterung "Theros Beyond Death" ist ab dem 16. Januar 2020 in Magic: The Gathering Arena verfügbar. Die Registrierung zum Pre-Release-Event der Tabletop-Version (17. bis 19. Januar 2020) ist auf der offiziellen Website ebenfalls verfügbar.