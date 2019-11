Magic: The Gathering: Oko, Thief of Crowns ist im Standard gebannt - 4Players.de

Die Elch-Saison hat ein Ende: Der Planeswalker Oko, Thief of Crowns, der zuletzt in über 70% aller kompetitiven Magic: The Gathering -Decks vorhanden war, ist am Montag im Rahmen eines Bannlisten-Updates im Standard-Format verboten worden. Gleichzeitig wurden auch die Karten "Once Upon a Time" und "Veil of Summer" gebannt, die beide für die überwältigende Stärke grüner Decks standen.Mit dem Bann dieser Kernstücke der teilgrünen Food-Decks verspricht sich Wizards of the Coast, die Dominanz der Food-Midrange-Kombinationen zu brechen, die viele andere Decks an den Rand der Spielbarkeit gedrängt haben. Auch Mono Green dürfte mit dem Verlust von Once Upon A Time einen starken Treffer eingesteckt haben.Auch andere Formate waren vom Bannlisten-Update betroffen. Unter anderem wurde der Planeswalker Wrenn and Six in Legacy gebannt, zudem wurde Narset, Parter of Veils in Vintage limitiert.Alle Verbannungen gelten in den jeweiligen Paper-Formaten ab dem 22. November. In Arena und Magic Online traten die Bans sofort in Kraft, Arena-Spieler wurden mit Wildcards entschädigt.Letztes aktuelles Video: Trailer zu War of the Spark