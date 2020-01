Magic: The Gathering: Theros Beyond Death ab heute verfügbar

Magic: the Gathering Arena ist das Set bereits seit vergangener Woche spielbar. Theros Beyond Death ist das erste Set seit 2013, das die Spieler in die Heimat des jüngst verblichenen Planeswalkers Gideon Jura führt. Theros Beyond Death bringt neben den Göttern des vom antiken Pantheon der Griechen inspirierten Sets auch bekannte Mechaniken zurück. Darunter "Devotion", welche auf Basis der Anzahl von Mana-Symbolen einer Farbe bestimmte Effekte auslöst. Letztes aktuelles Video: Theros Jenseits des Todes



Das neue Set Theros Beyond Death (Theros Jenseits des Todes) ist ab heute für Magic: The Gathering erhältlich und ab sofort in allen Formaten legal. In der Digital-Variante