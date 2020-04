Magic: The Gathering: Ikoria: Reich der Behemoths und Zusammenarbeit mit Toho (Godzilla)

Das Kartenset Ikoria: Reich der Behemoths erscheint am 16. April 2020 in Magic: The Gathering Arena und am 15. Mai 2020 im weltweiten Handel in physischer Form. Die speziellen Spielmechaniken und das neue Schlüsselwort Mutation werden hier vorgestellt. Das Kartenset entsteht in Zusammenarbeit mit Toho Co. (Godzilla-Franchise) und auch der "König der Monster" dürfte dabei sein."Das Set macht Spieler mit Lukka bekannt, einem stolzen Mitglied der Coppercoats, einer militärischen Einheit, die die Stadt Drannith vor Ikorias wilden Monstern beschützt. Lukkas Welt wird auf den Kopf gestellt, als er eine mystische Verbindung mit einer wilden, eflügelten Katze formt. Solche Verbindungen werden in Drannith als Verrat angesehen, was Lukka dazu zwingt aus seiner Heimat zu fliehen, die er einst schwor zu beschützen. Als ausgestoßener 'Bonder' muss Lukka nun, mit Hilfe der Planeswalkerin Vivien Reid versuchen in der Wildnis von Ikoria zu überleben", schreiben Wizards of the Coast.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer