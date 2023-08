Magic: The Gathering: Post Malone kauft einzigartige & millionenschwere Herr der Ringe-Karte

The One Ring: Post Malone kauft die seltenste Magic-Karte der Welt

Von besonders raren und tausenden Talern-schwerenhört man immer mal wieder, doch die seltenste unter ihnen setzt noch einmal neue Maßstäbe. Experten schätzen ihrenauf rund. Nun wurde sie verkauft – an einen populärenAustin Richard Post, der sich mit diversen Chart-Hits wie Congratulations oder dem aktuelleren Chemical auf der internationalen Bühne alseinen Namen gemacht hat, konnte sich die weltweit einzigartige Sammelkarte sichern. Tatsächlich gibt es von ihr wirklich nur ein, was ihren unvorstellbaren Wert erklären dürfte.Konkret handelt es sich bei dem begehrten Sammelobjekt um die-Karte, die einemzwischen Magic: The Gathering und dem Herrn der Ringe entspringt. Sie wurde mit dergedruckt und von Sammlern und Glücksspielern aus aller Welt gesucht – ehe sie von MTG-Fan Brook Trafton gefunden und an Post Malone für eine Summe, von deren genauer Höhe wir nicht wissen, verkauft wurde ( via VGC).Auf TikTok und Instagram teilte Trafton ein Video, in welchem man Malone sieht, wie er die Karte entgegennimmt. In der Beschreibung des Videos schreibt der Verkäufer: „Als ich den Einen Ring gefunden habe, war die erste Person, die mir in den Kopf schoss, Post Malone. Ich spiele MTG seit ich ein Kind bin und natürlich wäre es wundervoll, die Karte zu behalten. Doch für einen Typen wie mich ist die Möglichkeit, sie zu verkaufen, lebensverändernd. Ich habe einfach nur gehofft, dass sie an jemanden geht, der sie genauso zu schätzen weiß, wie ich es tue“.Weiter heißt es, mit dem Treffen von Post Malone und der Tatsache, dass jener es gewesen ist, der die The One Ring-Karte gekauft hat, sei einTraftons in Erfüllung gegangen. So beschreibt er den Moment mit den Worten „wie direkt aus einem Märchen“. Bislang gab es keine offizielle Bestätigung dafür, wer den Einen Ring letztendlich gefunden hat. Lediglich, dass die besonders begehrte Magic: The Gathering-Karte aufgespürt werden konnte, erfuhren wir bereits im Juni.Selbstredend ließ Trafton sie von der renommierten Authentifizierungsinstitution, die sich hauptsächlich mit der Bewertung der Karten diverser Trading Card Games wie zum Beispiel auch dem Pokémon-TCG beschäftigt, beurteilen. Dabei erzielte der Eine Ring einevon neun aus zehn möglichen Punkten. Erst vor wenigen Monaten wechselte mit demvon über 500.000 US-Dollar den Besitzer.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer