Magic: The Gathering: 3 neue Erweiterungen mit Assassin's Creed, Final Fantasy & Fallout bestätigt

Magic: The Gathering – Fallout-Erweiterung für Anfang 2024 geplant – Assassin’s Creed & Final Fantasy folgen





Wizards of the Coast hat die nächsten, die für das populäre Sammelkartenspielim kommenden Jahr geplant sind, enthüllt. Demnach dürfen wir uns nicht nur auf ein Set, welches sich der-Reihe annimmt, einstellen.Auch fürundsind entsprechende Karten geplant, die als Teil der Universes Beyond-Serie veröffentlicht werden sollen. Los geht es mit Bethesdas postapokalyptischer Rollenspiel-Reihe.Schon imerwartet uns mit dem Fallout-Crossover die erste der neuen Erweiterungen für Magic: The Gathering, die einen Videospiel-Bezug bietet. Dies gaben die Macher während desauf derbekannt, bei dem über die Vergangenheit, die Gegenwart sowie die Zukunft des wohl beliebtestender Welt gesprochen wurde.Auch das Assassin’s Creed-Set soll noch im nächsten Jahr erscheinen, angedacht ist ein Release zum Ende des Jahres, womöglich noch im. Final Fantasy-Fans müssen sich etwas länger gedulden: Die Erweiterung rund um Square Enix‘ Rollenspiel-Reihe erscheint aller Voraussicht nach erst im Folgejahr – alsoDafür wissen wir bereits, wie es um dender noch in der Ferne liegenden Magic-Expansion steht: „Das Set wird alle Final Fantasy-Hauptspiele umfassen, die bisher erschienen sind, vom ursprünglichen Final Fantasy bis zum kürzlich erscheinen Final Fantasy 16“, wie Wizards of the Coast in einem Statement durchscheinen lässt. Außerdem wird „Das Set […] auch in Magic Arena spielbar sein.“, heißt es weiter.Neben den Videospiel-Crossovers mit Assassin’s Creed, Fallout und Final Fantasy wurde natürlich auch preisgegeben, wie es um die gewöhnlichen, die für die Zukunft geplant sind, steht. Bei ihnen handelt es sich um die Sets mit den Namen Ravnica Remastered, Murders at Karlov Manor, Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Bloomburrow, und Duskmourn House of Horror. Jüngst errege das Sammelkartenspiel weltweite Aufmerksamkeit, denn Rappermit einem Wert jenseits der zwei Millionen US-Dollar.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer