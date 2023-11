Magic: The Gathering: Tomb Raider-Crossover bringt mechanisch einzigartige Karte ins Spiel

Magic: The Gathering: Secret Lair x Tomb Raider bringt Lara Croft im TCG-Format

Im Rahmen eines kommenden-Drops des Sammelkartenspielsbetritt schon bald eine legendäre Videospielheldin das Spielfeld, die bis heute recht weit oben im Popularitäts-Ranking einen Platz sicher haben dürfte.Die Rede ist von keiner Geringeren als, welche sich mit der limitiertenihren Weg in das TCG bahnt. Neben der action-liebenden Archäologin hat das coole Crossover aber noch weitere thematisch passende Karten zu bieten.Insgesamt sind essowie ein Treasure Token, die mit der Kollaboration zwischen Magic: The Gathering und dem Tomb Raider-Universum veröffentlicht werden. Unter ihnen finden sich gleich fünf, die ursprünglich bereits in MTG zu finden waren, jedoch mitaus den Videospielen rund um Lara Croft in ein neues Gewand gehüllt wurden.Auf den Karten selbst werden Szenen aus der gesamten Reihe dargestellt, darunter beispielsweise Kitezh ausoder dasaus dem Original- beziehungsweise dem Jubiläumsspiel. Auch Ausrüstungskarten wird es in Form vongeben (bekannt aus), während Laras Bogen als derin Magic: The Gathering fungiert.Die interessanteste Karte dürfte jedoch Lara Croft selbst bekommen haben. Sie ist dank ihres Effektsim Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast und auch ihr Artwork kann sich sehen lassen. „Die Jagd nach seltenen Artefakten ist vorbei, aber die Gefahr fängt gerade erst an…“, heißt es seitens des Magic: The Gathering-Teams bei derdes Tomb Raider-Crossovers.Ab demsind die Tomb Raider-Karten als Secret Lair-Set dann verfügbar, allerdings nur für eine, denn die Drops werden regelmäßig durch frische Special-Karten ersetzt. Für die kommenden Monate hat Hersteller Wizards of the Coast aber bereits, die sich unter anderem umunddrehen sollen.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer