Magic: The Gathering: Verlag erntet Shitstorm für die Nutzung von KI

Magic: The Gathering - Verlag verrennt sich in Widersprüchen

Zahlreiche Details wie die Glühbirnen oder das Barometer lassen erkennen, dass bei diesem Bild die KI ihre Finger im Spiel hatte.

Wizards of the Coast, der Spieleverlag hinter, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, für eine Promo-Aktion KI-Kunst genutzt zu haben. Erst vor Kurzem hatte der Verlag bekräftigt, für Magic-Produkte nicht darauf zurückgreifen zu wollen.Ein erster renommierter Künstler für die Artworks auf den Karten hat bereits die Reißleine gezogen und seinefür beendet erklärt. Konzern hat bereits eingestanden, einen Fehler begangen zu haben.Was war passiert? Nachdem ein Bild von einigen Magic-Karten in einem Labor im Steampunk-Stil gepostet wurde, zeigten zahlreiche Nutzer auf Twitter Details auf, die klaregeben. In einem mittlerweile gelöschten Tweet schrieb Wizards of the Coast: „Wir verstehen die Verwirrung der Fans, da der Stil sich von dem der Karten-Artworks unterscheidet, aber wir stehen zu unserem vorherigen Statement: Diese Kunst wurde von Menschen erschaffen, nicht von der KI.“Damit brachte der Verlag die Community allerdings nur noch mehr gegen sich auf. „oder eure Künstler belügen euch“, schreibt beispielsweise Tom Cartos. „Vielleicht hätte euch einer der 1.100 Mitarbeiter, die ihr Wochen vor Weihnachten entlassen habt, euch auf den Fehler aufmerksam machen können“, lautet die Kritik von Tavin.Das benannte Statement von Wizards of the Coast lautet, dass sie weiterhin auf „Innovation, Einfallsreichtum undsetzen, die dieses wunderbare und kreative Spiel erschaffen“. Und weiter: „Wir verlangen und unseren Künstlern, dass sie bei der Erstellung finaler Magic-Produkte keine generativen KI-Tools verwenden.“Wenngleich es sich bei dem kritisierten Werk nicht um ein Karten-Artwork, sondern nur um ein Werbebild handelt, lauten die Vorwürfe, dass der Verlag. So schriebt der langjährige Magic-Künstler Dave Paroza: „Wenn ihr für etwas einstehen wollt, dann stellt sicher, dass ihr auch aufpasst; seid nicht faul und lügt nicht. Wenn ihr nicht zugeben könnt, dass es sich offensichtlich um KI-Kunst handelt, bin ich fertig mit der Zusammenarbeit mit euch.“ Er stellte heraus, dass es nicht verwerflich ist, mit entsprechenden Tools zu arbeiten – andere seiner Auftraggeber täten dies auch; aber dann solle man auf jeden Fall dazu stehen.Mittlerweile hat Wizards of the Coast versucht, die Wogen zu glätten : „Dank unser fleißigen Community, die herausgestellt hat, dass einige unserer Marketing-Bilder KI-generierte Elemente beinhalten könnte, werden wir, wie wir mit Anbietern für unsere Marketingkreationen zusammenarbeiten“, heißt es in einem Statement auf der offiziellen Homepage. So soll sichergestellt werden, dass der erstaunliche menschliche Einfallsreichtum unterstützt werde, die für Magic: The Gathering so wichtig sei.Der Spieleverlag hinter Magic: The Gathering ist nicht der erste Publisher,– und wird auch mit Sicherheit nicht der letzte sein. Erst kürzlichmit einem eher amateurhaft erstellten KI-Bild für Kritik auf Twitter gesorgt.