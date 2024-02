Magic: The Gathering: Erster Blick auf das Fallout-Crossover mit Bethesda

Magic: The Gathering (Brettspiel) von Wizards of the Coast - Bildquelle: Wizards of the Coast & Bethesda / Magic: The Gathering x Fallout

Fallout trifft auf Magic: The Gatherings Universes Beyond – Das erwartet uns mit dem neuen Set

Deck 1: Scrappy Survivors (Rot / Grün / Weiß) – Commander: Dogmeat

(Rot / Grün / Weiß) – Commander: Dogmeat Deck 2: Science! (Blau / Weiß / Rot) – Commander: Dr. Madison Li

(Blau / Weiß / Rot) – Commander: Dr. Madison Li Deck 3: Mutant Menace (Schwarz / Grün / Blau) – Commander: The Wise Mothman

(Schwarz / Grün / Blau) – Commander: The Wise Mothman Deck 4: Hail, Caesar (Rot / Weiß / Schwarz) – Commander: Caesar, Legion’s Emperor

Daserfreute über die vergangenen Jahrzehnte hinweg äußerster Beliebtheit und das populäre postapokalyptische Setting zog sich seitdem durch etliche Spielereihen. Im April bringt Amazon eine eigene Fallout-TV-Serie an den Start, doch damit noch lange nicht genug: Auch demschließt sichradioaktiver Rollenspiel-Hit nun an. Gleichund spezielle Booster, die bereits im vergangenen August angekündigt wurden, freuen sich auf ihren baldigen Release im kommenden Monat.Im thematisch passenden Gewand erwarten uns taufrische Trading Cards fürgefeiertes Sammelkartenspiel – darunter einige bereits vertraute und besonders mächtige, die unter Spielern seit jeher als gefürchtet gelten. Wir werfen einen ersten Blick auf das Set, das uns jüngst vonund, der seitden Charakteren und Waffen der Reihe seinen eigenen Stempel aufdrückt, vorgestellt wurde. Unseren ersten Eindruck wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.In der letzten Zeit griff Wizards of the Coast mit verschiedensten Kooperationen immer mal wieder bekannte Videospiel- und Filmuniversen der Popkultur auf, darunter auch Netflix‘ Erfolgsserieoder Tolkiens, doch auch Games kamen mitodernicht zu kurz. Mit den vier neuen Commander-Decks, die Bethesdas Fallout-Franchise gewidmet sind, macht man ab demnun dort weiter, wo man aufgehört hat.Ziel war es dabei von Beginn an, den, von dem die Fallout-Reihe seit jeher getragen wird, spürbar auf die Spielerfahrung, die die neuen,Commander-Decks bieten, zu übertragen. Alle vier Decks sindund sie werden mit alternativen Versionen bereits verfügbarer Karten im Fallout-Look aus den Sammelboostern ergänzt. Dabei dürfte vor allem diefür Aufruhr sorgen, werden doch alle Länder zerstört, wenn man sie spielt. Und auch einen Reprint des mächtigensoll es geben. Bei denhandelt es sich um die folgenden:Zwar wirkt es, als habe man mit jedem der vier Commander einen der letzteren Fallout-Teile aufgegriffen, allerdings sollen in jedem der Decks Karten aus den verschiedenen Titeln der Reihe zu finden sein, während jedes von ihnen einenbietet. Gerade die alternativen, aber auch die an das Franchise angelehnten Mechaniken dürften sowohl Magic- als auch Fallout-Fans besonders gefallen – und Dane Olds und Annie Sardelis zufolge gibt es davon sowohl bei Bethesda als auch in der Kreativzentrale bei Wizards of the Coast eine ganze Reihe. Selbst Ex-Bethesda-Chefsei großer Fan und man habe intern sogar einen eigenen Chat-Kanal, indem es sich ausschließlich um das TCG dreht.Selbstverständlich gibt es an jeder Stelle des neuen Commander-Sets, die auch dem nicht ganz so eingefleischten Fallout-Fan zumindest etwas sagen dürften, darunter beispielsweise der, der sich mit seinem stets nach oben gestreckten Daumen und dem frechen Grinsen auf vielen Artworks gekonnt in Szene setzt . Die vier vollständigenkönnt ihr ab sofort vorbestellen , während dieeuchkosten. Neben der Kollaboration mit Fallout sind nochin den kommenden Monaten geplant und wir verraten euch, worauf ihr euch gefasst machen könnt.Letztes aktuelles Video: Ikoria Lair of Behemoths Official Trailer