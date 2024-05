Ungleiche Freundschaft über Magic: The Gathering





Announcement: Attention Magic: The Gathering fans! The original Japanese manga, "Destroy All Humans. They Can't Be Regenerated. A Magic: The Gathering Manga," with story by Katsura Ise, and art by Takuma Yakota, releases Fall 2024. Includes an exclusive card! pic.twitter.com/IVpEbr12ID



— VIZ (@VIZMedia) May 3, 2024

Das Deckbuilder-Sammelkartenspielist nicht nur immer wieder für das ein oder andere Crossover gut, das Abwechslung in eure Kartendecks bringt: Fans können das umfangreiche Universum auch in anderen Medien erleben.So gibt es zum Beispiel „“, dessen Kapitel seit 2018 im monatlichen Manga-Magazin Shonen Ace erscheinen. Für viele potenzielle Leser das Problem: Leider nur auf Japanisch… bisher.Wie VIZ Media nun jedoch angekündigt hat, soll besagter Manga von Katsura Ise und Takuma Yokota nochveröffentlicht werden. Als Release-Zeitraum für den ersten Band wird Herbst 2024 angegeben. Diesem soll, wie im Original, eine exklusive Magic: The Gathering-Karte beiliegen.Die ursprünglich als One Shot geplante Reihe besitzt. Schauplatz ist jedoch nicht eine der Fantasywelten aus dem Kartenspiel: Vielmehr dreht sich die Story um die beiden ungleichen Mittelschüler Kanou und Emi in den 90er Jahren, die über das Spiel eine Freundschaft aufbauen… und vielleicht auch mehr? Es handelt sich also eher um eine humorvolle und bisweilen romantische Slice of Life-Story, die Magic: The Gathering als Mittel aufzeigt, wie auch unterschiedliche Charaktereeinen Draht zueinander finden.Besonders Spieler, die die Anfänge von Magic: The Gathering mitbekommen haben könnten durch das Setting und die Old School-Referenzen Gefallen an dem Manga finden. Aber auch denjenigen, die mit dem Kartenspiel nichts weiter am Hut haben,. Übrigens: Erst kürzlichmit dem japanischen Vocaloid-Popstar Hatsune Miku angekündigt.