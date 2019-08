Two Point Hospital: Unheimliche Begegnungen: außerirdische DLC-Behandlung im Video - 4Players.de

Mit Unheimliche Begegnungen (Close Encounters) hat Sega einen Downloadinhalt für Two Point Hospital angekündigt, der ab 29. August auf Steam erhältlich sein soll. Er enthält neben drei neuen Schauplätzen, drei neuen Geräten und neuer Musik auch satte 34 neue Krankheiten. Immerhin soll in Two Point County ein Raumschiff abgestürzt sein, woraufhin die Einwohner anfangen an seltsamen Krankheiten zu leiden. Und um die zu behandeln, errichtet man eine geheime Basis mit entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten.Am 29. August erscheint neben dem DLC außerdem The Retro Pack, ein Paket mit 27 Gegenständen. Und wer die beinharte Krankenhaussimulation lieber auf Konsole spielen möchte: Sie wird zu einem noch unbekannten Zeitpunkt auch auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein. Einzelheiten dazu in unserer News Letztes aktuelles Video: Unheimliche-Begegnungen-Trailer DLC