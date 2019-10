Two Point Hospital: Konsolen-Umsetzungen auf 2020 verschoben - 4Players.de

Die Veröffentlichung der Konsolen-Versionen von Two Point Hospital ist verschoben worden. Die Umsetzung der kuriosen Krankenhausmanagementsimulation soll in der ersten Hälfte des Jahres 2020 auf PlayStation 4, Switch und Xbox One erfolgen. Bisher war "Ende 2019" angedacht."Unsere Community hat schon seit einiger Zeit nach Two Point Hospital auf Konsolen gefragt und wir wollen sicherstellen, dass wir ein Spiel liefern, das auf allen Plattformen optimal genutzt werden kann", sagte Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios. "Das bedeutet, dass wir etwas mehr Zeit brauchen werden, um das Spiel zu optimieren und um das bestmögliche Erlebnis auf allen Plattformen zu gewährleisten."Seit der PC-Veröffentlichung im August 2018 ( zum Test ) haben die Two Point Studios und Sega Europe diverse Inhalte via Patches und Erweiterungen veröffentlicht. Viele dieser Funktionen, wie der Innenarchitekt, die Copy-Paste-Raumaufteilung und die Charakteranpassung, werden gleich beim Konsole-Launch enthalten sein. Auch die beiden Erweiterungen "Bigfoot" in einer verschneiten Region und "Pebberley Island" in den Tropen sind direkt enthalten. Drei neue Krankenhäuser werden ebenfalls hinzugefügt (insgesamt 21 Krankenhäuser und 119 Krankheiten). Die Steuerung soll an Konsolen-Bedürfnisse angepasst werden.Letztes aktuelles Video: Unheimliche-Begegnungen-Trailer DLC