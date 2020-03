Two Point Hospital: Off the Grid: Das verrückte Krankenhaus wird etwas später ausgebaut

Aktualisierung vom 18. März 2020, 09:42 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. März 2020, 09:12 Uhr:

Die DLC-Erweiterung Off the Grid für Two Point Hospital wird doch nicht wie angekündigt am heutigen 18. März, sondern erst am 25. März an den Start gehen, wie die Entwickler mitteilen . Grund für die Verschiebung sei ein kürzlich entdeckter Programmfehler, der erst behoben werden müsse.SEGA und die Two Point Studios haben die DLC-Erweiterung Off the Grid für ihre schräge Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital angekündigt, die am 18. März 2020 für PC bereitstehen soll. Auf Steam kann man das Add-on bereits mit zehn Prozent Rabatt vorbestellen (8,09 Euro statt 8,99 Euro). Zum Inhalt schreibt der Publisher: "In Two Point County hat die Wählerbefragung wiederholt gezeigt, dass die Sorge der Öffentlichkeit um die Umwelt an erster Stelle steht.Um ihren Platz im Amt zu sichern ... ähm, wir meinen, um die grün gesinnte Gemeinde zu unterstützen, hat die stets anwesende Bürgermeisterin von Two Point County, Tabitha Windsock, das 'Grünzeugministerium' gegründet. Sie hat vor kurzem entdeckt, dass es sich lohnt, in dieser Zeit der schlechten Wählerbefragung grün zu werden. Warum sich also nicht der Bürgermeisterin auf ihrer Reise zum ökologischen (Wahl-)Sieg im Two Point Hospital - Off the Grid - anschließen?In Two Point Hospital - Off the Grid erkunden Spieler drei neue Regionen mit jeweils einzigartigen Merkmalen. Sie tragen dazu bei, Two Point County zu einem schönen und nachhaltigen Ort zum Leben zu machen, indem Sie 35 brandneue, ungewöhnliche Krankheiten (neun visuelle), wie Grüner Daumen und Rübennase, erforschen und auf ihrem Weg zum ökologischen Erfolg aufregende Behandlungverläufe erleben. Bei der Gartenarbeit können die kräuterreichsten Krankheiten der Region behandelt werden, bevor man nach Windsock City, der ersten Ökostadt der Grafschaft, weiterzieht, wo grüne Energiemaschinen gebaut werden müssen, um mit guter Bilanz am Netz zu bleiben.Der erzeugte Strom kann zur Eröffnung von Krankenhauszimmern verwendet werden oder den Systemen für den Patientenfluss und den Personalbewerber zugewiesen werden, um den Transport in und aus der Stadt zu beeinflussen." Für neue Spieler soll darüber hinaus ein "Complete Your Set"-Bundle auf Steam angeboten werden, das einen Rabatt von zehn Prozent auf das Basisspiel und alle bisherigen DLCs wie Bigfoot, Pebberley Island und Close Encounters gewährt. Ab dem 18. März wird zudem das "Ausstellungsobjekte-Paket" mit 30 neuen Ingame-Gegenständen für 3,99 Euro erhältlich sein.Letztes aktuelles Video: Off The Grid Ankuendigungs-Trailer PC