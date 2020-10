Two Point Hospital: Culture Shock: Die nächste Erweiterung erscheint am 20. Oktober

Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC) Screenshot - Two Point Hospital (PC)

Für Two Point Hospital ist der Culture Shock DLC angekündigt worden. Die Erweiterung erscheint am 20. Oktober zunächchst für PC via Steam (Preis: 8,99 Euro). Culture Shock umfasst 36 neue Krankheiten (größter Umfang einer Erweiterung bisher), drei Schauplätze, drei voll-animierte Heilmaschinen, 34 neue Gegenstände und einen neuen DJ in der Stadt. Darüber hinaus wird das "Fancy Dress Item Pack" mit 23 Outfits, Kopfbedeckungen etc. ebenfalls am 20. Oktober veröffentlicht.Sega: "In Two Point Hospital: Culture Shock erleben Spieler eine Welt voller verschwenderischer Lebensweisen, Filmstars, Festivals und natürlich... ein Party-Krankenhaus. Bevor die Spieler ihre kühnsten Träume ausleben können, schließen sie sich mit den eigenen Prominenten des Countys zusammen, um die Fernsehszene, die Musikindustrie und die Kunst selbst wieder zum Leben zu erwecken. Culture Shock ist nach wie vor ein Krankenhausmanagement-Simulationsspiel, bei dem die Spieler Krankenhäuser leiten, mit lästigem Personal zurechtkommen und alle möglichen neuen, ungewöhnlichen Krankheiten wie Stuntprobleme, Geschlechtsteile, Konzerte und Schreibblockade heilen müssen. (...) Two Point Hospital: Culture Shock-Spieler erleben ihre neue Reise im Glanz und Glamour der Plywood Studios, wo die Einführung einer medizinischen Drama-Show die künstlerische Krise der Grafschaft retten könnte - oder auch nicht... Fahren Sie nach Mudbury und erleben Sie das Festivalleben selbst, während Sie Burger aus fragwürdigen Lieferwagen servieren. Und schließlich können die Spieler, um den Erfolg früherer Projekte zu feiern, endlich ihre Hollywood-Träume in der Fitzpocket Academy ausleben, wo Kunst, Glamour und Krankenhäuser (?!) zusammenkommen."Letztes aktuelles Video: Culture Shock | Announce Trailer