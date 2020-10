Two Point Hospital: Culture Shock (DLC) für PC erschienen

"Stunt-Syndrom

Selbstbeschmutzung

Soldatensyndrom

Bewusstseinsstrom

Zehrenade

Vierte-Wand-Verwirrung

Dramatatzen

Garderobendysfunktion

Ausrutscher

Rampenlichtbrand

Regiedarm

Eingeschweißt

Kulturschock

Auflösung

Hals- und Beinbruch

Überblendung

Martyrücken

Blaues Blut

Perspektivenverwechslung

Protagonie

Listenlosigkeit

Zehlluloidfraß

Metrognomie

Kanapeewehen

Kunstweh

Bewegungskrankheit

Schreibblockade

Headbangerbirne

Kulission

Komparsenkakofonie

Tanzbein

Viereckige Augen

Papparanoia

Monopolie

Gästezyste

Verwurstung"

Die Erweiterung "Culture Shock" ist für die PC-Version von Two Point Hospital ab 26,31€ bei kaufen ) veröffentlicht worden. Sie kostet 8,99 Euro. Wann die Konsolen-Versionen versorgt werden, ist noch unklar. Darüber hinaus steht auch das "Fancy Dress Item Pack" mit 23 Outfits, Kopfbedeckungen etc. zur Verfügung (4,99 Euro).Culture Shock umfasst 36 neue Krankheiten (davon zwölf sichtbare Krankheiten), drei Schauplätze, drei voll-animierte Heilmaschinen, 34 neue Gegenstände und einen neuen DJ in der Stadt.Zu den neuen Krankheiten gehören:Letztes aktuelles Video: Culture Shock | Announce Trailer