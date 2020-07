Fable: Gerücht: Kein MMO, sondern ein klassisches Action-Rollenspiel

DARK-THREAT schrieb am 26.07.2020 um 14:04 Uhr

Und genau durch solche Gerüchte, die in namentlich bekannten Foren geteilt werden, wodurch dann Youtuber und Influencer Videos machen, die zig tausende Klicks haben um wiederum andere Leute dieses Gerücht als Wahrheit verkaufen. Durch solche Gerüchte entstehen Vorverurteilungen und diese bleiben manchmal für immer bei einigen Gamern und Testern hängen. Dementsprechend wird das Spiel dann auch gesehen und bewertet.

Und das finde ich so erbärmlich im Internet, gerade in der Gamingcommunity. Das war früher deutlich schöner und entspannter. Da ging ich in einen Laden, hab auf eine Verpackung eines Games geschaut, maximal hinten die Screens gesehen und dann gekauft oder nicht.