Fable: Autoren-Team von Batman: Arkham Knight an Bord

Bei Playground Games hat für die Arbeiten am Rollenspiel Fable das Autoren-Team angeheuert, das zuvor bei Rocksteady in Batman: Arkham Knight sowie weitere Spiele rund um den Comic-Helden involviert war. Das hat Video Games Chronicle herausgefunden.Demnach hat die Rolle des Narrative Directors Martin Lancaster übernommen, der zuvor bei Rocksteady für das Drehbuch von Arkham Knight verantwortlich gezeichnet hat. Der ehemalige Drehbuchautor Craig Owens und Cinematic Director Mark Tan haben sich ebenfalls von dem Warner-Studio verabschiedet und wirken fortan an Fable mit.Darüber hinaus wurden weitere Mitglieder des Fable-Teams von Playground Games und deren Rollen bei der Entwicklung bekannt: Will Kennedy (GTA V) ist als Chefdesigner gesetzt, Juan Fernández de Simón (Hellblade) ist als leitender Spieldesigner an Bord und Adam Olsson (The Division 2) wird als leitender Environmental Artist geführt. Darüber hinaus wirken selbstverständlich auch viele Entwickler an Fable mit, die zuvor schon an Forza Horizon mitgearbeitet hatten.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer