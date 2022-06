Fable: ForzaTech-Engine sorgt scheinbar für Probleme

It's intention is to make sure the team are focused under one clear vision and can get it made in the time they have without killing themselves. Games that haven't been scoped correctly often have delays and crunch, both we should be aiming to avoid whenever possible. 2/2



Viele Spieler warten gespannt darauf, wie sich ein Fable in der Optik eines Forza Horizon 5 macht. Die Wartezeit könnte sich aufgrund von Problemen verlängern, wie gut informierte Quellen nun vermelden.Bis auf einen CGI-Trailer gab es von der Neuauflage der Rollenspiel-Serie Fable bisher noch nichts zu sehen, es könnte auch noch etwas länger dauern, bis endlich aussagekräftiges Gameplay serviert wird.Die Entwickler von Playground Games haben erst mit dem kürzlich erschienenen Forza Horizon 5 wieder gezeigt, zu was die hauseigene ForzaTech-Engine optisch fähig ist. Die Abbildung der weitläufigen Landschaften Mexikos ist in jedem Fall über alle Zweifel erhaben. Nicht selten ertappte man sich beim Spielen daran zu denken, wie wohl ein Fable mit dieser tollen Optik rüberkommen würde – und genau dabei liegt scheinbar der Hase im Pfeffer.Laut dem Gründer der Game On Daily-Nachrichtenseite und Gast in Colteastwoods Xbox News Cast, Gaz, gibt es große Probleme der ForzaTech-Engine Fable beizubringen.Die von Playground Games entworfene Spielmechanik ist scheinbar nur sehr schwer oder kaum in die Engine integrierbar, das Studio sucht nun nach erfahrenen Open-World-Entwicklern, die bei den notwendigen Anpassungen helfen können. Das funktioniert wohl trotzdem nicht, ohne dass bestimmte Mechaniken der Schere zum Opfer fallen, schon vor dem Release wird das Scoping von Fable deshalb angepasst.Die Aussagen von Gaz blieben auch bei Playground Games natürlich nicht ungehört, Senior Producer Amie Loake meldet sich auf Twitter zu Wort. In Ihren Augen ist die Anpassung des Scoping ein ganz normaler Prozess, dem so gut wie jedes Spiel während seiner Entwicklung unterliegt. Auf die genannten Probleme mit der ForzaTech-Engine geht sie in ihrem Beitrag allerdings nicht ein.