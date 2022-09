Fable: Entwickler wollen nichts zeigen, ehe es nicht richtig fertig ist

Neues Fable: Head der Xbox Game Studios verspricht "eine Menge cooler Sachen"

Die Entwickler von Playground Games weigern sich, das neue Fable vorab auf der Xbox Series X zu zeigen. Sie wollen noch damit warten, bis es erst einmal richtig fertig gestellt ist.Und das, obwohl sogar Matt Booty, seines Zeichens Head der Xbox Game Studios höchstpersönlich, nichts lieber tun würde, als den Titel gegenüber der Welt zu präsentieren. So verriet er in einer Rede auf der PAX West 2022 , dass Playground Games so viele coole Dinge mit dem Fable-Spiel der nächsten Generation vorhabe, dass er die Entwickler jedes Mal aufs Neue darum bittet, etwas davon teilen zu dürfen.Zwar sei es Teil seines Jobs, dem Team bestmöglich den Rücken freizuhalten, wie Booty selbst erklärt. Allerdings gäbe es kein anderes Spiel, bei dem ihm dies so schwer fällt, wie beim neuen Fable. So verrät er weiter: "Wenn es ein Spiel gibt, bei dem sich das umkehrt, bei dem ich jedes Mal, wenn ich etwas sehe, sage: 'Das sollten wir zeigen', dann ist es Fable. Da gibt es nämlich eine Menge cooler Sachen".Und obwohl das Team "sehr deutlich gemacht" hätte, dass Booty "nichts zeigen kann, bevor es nicht fertig ist", wie er lachend erklärt, gibt er uns ein kurzes Update über die Entwicklung und lässt durchscheinen, dass Playground das gleiche "Handwerk und die gleiche Hingabe wie bei Forza Horizon" zum neuen Fable beisteuert. Außerdem gestand er, dass es "ein bisschen schwierig" war, Fable einem Entwickler anzuvertrauen, der für seine Rennspiele bekannt ist. Playground Games hätte allerdings "bewiesen, dass sie es verstehen".Darauf, ab wann wir uns genau darauf einstellen können, mehr aus dem legendären Fantasy-Franchise zu Gesicht zu bekommen, verriet Booty selbstverständlich nicht. Zeit wird es allerdings so langsam, bedenkt man nur einmal, dass Fable für die Xbox Series X bereits vor mehr als zwei Jahren im Juli 2020 angekündigt wurde . Zuletzt wurde bekannt, dass die ForzaTech-Engine möglicherweise für Probleme sorgen könnte