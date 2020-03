Memories of Mars: Planetarer Überlebenskampf landet heute auf PS4, Xbox One und PC

Publisher 505 Games und Limbic Entertainment haben soeben den heutigen Start von Memories of Mars für PlayStation 4, Xbox One und PC bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um ein Survival-Spiel in offener Welt, das vor dem Hintergrund einer fiktiven, aufgegebenen Bergbauoperation auf dem roten Planeten spielt."Memories of Mars, das bisher Teil von Steams Early Access-Programm war, erscheint heute weltweit digital für PlayStation 4, Xbox One und PC zum Angebotspreis von 19,99 Euro. Spieler, die beim Missionsstart von Memories of Mars auf PC und Xbox One dabei sind, erhalten eine Woche lang 10% Rabatt auf ihren Einkauf.100 Jahre in der Zukunft hat sich der Traum von der Erschließung und Besiedlung des Mars als nicht realisierbar erwiesen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle kürzlich erwachter Klone, die in der dürren Ödnis des Mars zu überleben versuchen. Sie müssen das unwirtliche marsianische Terrain erkunden und sich einen bewohnbaren Unterschlupf errichten, während sie die verschiedensten Gefahren überwinden, darunter seltsame Feinde, raue Umweltbedingungen und andere überlebende menschliche Klone. Dabei kommen die Spieler auch den Ereignissen auf die Spur, die zum Rückzug vom roten Planeten führten, in der Hoffnung auf eine Antwort auf die eine Frage: Werden sie entkommen können?ERKUNDEN UND ENTDECKEN: Erkunden Sie mehr als 16 km² Marsgebiet mit Wüsten, Kratern, Schluchten, felsigen Ebenen und Hochebenen. Suchen Sie mehr als 120 interessante Orte auf, darunter verlassene Städte, Minen, Industrieanlagen, Biokuppeln ...ÜBERLEBEN, HERSTELLEN UND BAUEN: Kümmern Sie sich um Überlebensgrundlagen und kooperieren oder wetteifern Sie mit anderen Klonen, um Ressourcen zu sammeln. Drucken Sie Ihre Ausrüstung mit dem 3D-Drucker und errichten Sie Ihre Basis – vom funktionalen Modul bis hin zur beeindruckenden Festung mit fortschrittlichen Arbeitsstationen. Es gibt verbesserbare Fähigkeiten und hunderte von Objekten, um das Erlebnis zu individualisieren.NOTFALLPROTOKOLLE UND KAMPF: Das Spiel beinhaltet ein Quest-ähnliches System, die "Notfallprotokolle", die die Spieler mit verschiedenen Aufgaben in der Marsumgebung konfrontieren, während sie mehr über den Niedergang des Mars herausfinden und auf feindliche NSCs und konkurrierende Spieler treffen, die stets versuchen, die eigenen Unterfangen zu stören. Diese NSCs, von einfachen Sicherheitsrobotern oder Drohnen bis zu gigantischen Militäreinheiten, sind seltsame Gegner aus den Zeiten der vorherigen, gescheiterten Kolonisierungsversuche. Jetzt sind sie durchgedreht und man muss sie abwehren.EREIGNISSE UND FLUCHTKAPSEL: Memories of Mars bietet organische Gelegenheiten für Abenteuer, darunter ein einzigartiges System von Ereignissen im Spiel, bei denen die Spieler zusammenströmen und um Ressourcen wetteifern. Schließlich gibt es die Möglichkeit, eine Fluchtkapsel zusammenzusetzen und sie zur Erde zurückzuschicken.Memories of Mars ist ab 12 Jahren freigegeben und jetzt weltweit digital für PlayStation 4, Xbox One und PC auf Steam zum Preis von 19,99 Euro auf allen Plattformen, verfügbar."Letztes aktuelles Video: First Day on Mars