Hatsune Miku VR: Virtuelles Popsternchen trällert auch auf PSVR - 4Players.de

Stella

Ievan Polkka

Singularity

Amagoi Miseinen

Sharing The World

Ghost Rule

SenbonZakura

Hibikase

SLoWMoTIoN

Degica Games und Crypton Future Media haben das bereits für PC (HTC Vive, Oculus Rift und Valve Index) erschienene Rhythmus-Action-Spiel Hatsune Miku VR (zum Test ) am 5. Dezember 2019 auch für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download im PlayStation Store kostet 24,99 Euro.In der Spielbeschreibung heißt es: "Die weltberühmte virtuelle Sängerin Miku lädt dich in diesem VR-Musikspiel auf die Bühne ein. Setze einfach dein Headset auf, wähle einen Song und versuche, die Musiknoten aus den Lautsprechern mit deinen Leuchtstäben zu erwischen. Lange Riff-Symbole und andere Herausforderungen erschweren es dir, den Fiebermodus und die perfekte Punktzahl zu erreichen!"Folgende Songs sind in der Basisversion des Spiels enthalten:Letztes aktuelles Video: Promo-Trailer