Descenders: Start und Multiplayer-Update für die Downhill-Rennen - 4Players.de

Am 7. Mai 2019 haben RageSquid und No More Robots die Mountainbike-Downhill-Rennen mit dem Mehrspieler-Update von Descenders auf PC und Xbox One gestartet und somit die Early-Access- bzw. Game Preview-Phase verlassen.Auf Steam wird bis zu, 14. Mai noch ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den Verkaufspreis gewährt (17,24 Euro statt 22,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 91 Prozent der über 660 Reviews positiv; in den letzten 30 Tagen waren es sogar 97 Prozent von mehr als 40 Reviews).Im Microsoft Store , wo der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,6 von fünf Sternen liegt, werden 24,99 Euro für die rasanten Bergabrennen auf den prozedural generierten Strecken (zur Video-Vorschau ) fällig. Abonnenten des Xbox Game Pass' können ohne weitere Kosten losradeln. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Multiplayer Launch Trailer