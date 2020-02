Descenders: Handgemachte Kurse statt prozedural erstellter und am Wochenende kostenlose spielbar

Seit Entwickler RageSquid in der PC-Version von Descenders Mod-Unterstützung eingeführt hat, rast man nicht nur prozedural erstellte, sondern auch von Spielern erschaffene Abhänge hinab - eine Tatsache, an der viele Radler offenbar Gefallen gefunden haben. Und so wird RageSquid laut einer Pressemitteilung von nun an jeden Monat ganz offiziell neue, so genannte Bike Parks hinzufügen, also Umgebungen mit handgemachten Strecken.Das entsprechende Update ist zunächst nur auf Steam erhältlich, soll in Kürze aber auch Game-Pass-Nutzern auf PC und Xbox One zur Verfügung stehen. In Zukunft sollen die Bike Parks außerdem Bestandteil sämtlicher Konsolenfassungen sein, wie das Independent-Studio im aktuellen Steam-Update bekannt gemacht hat.