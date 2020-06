Descenders: Verkäufe legen nach Veröffentlichung beim GamePass deutlich zu

I cannot stress how incredible Xbox Game Pass has ended up being for Descenders. It's elevated the game to heights we couldn't have imagined



We also just signed a new Game Pass deal for the game, so it's gonna be in Game Pass for a looong time to come



— Mike Rose (@RaveofRavendale) June 29, 2020

Spiele-Abos wirken sich negativ auf die Verkäufe aus? Dieser durchaus verbreiteten Befürchtung würde RageSquid wohl einfach die Verkaufszahlen der Mountainbike-Downhill-Raserei Descenders entgegenhalten, die seit der Veröffentlichung im Game Pass deutlich zugelegt haben. Wie DualShockers schreibt, gibt Mike Rose von Publisher No More Robots via Twitter sogar an, dass man seit dem Start im Abo-Service pro Woche die fünffache Anzahl an Einheiten verkaufen würde. Insgesamt habe sich die Gesamtzahl der Verkäufe auf Xbox sogar verdreifacht, seit man bei GamePass vertreten ist, wo man derzeit auf dem achten Platz der beliebtesten Spiele innerhalb der Service-Bibliothek liegt. Tatsächlich habe man gerade einen neuen Vertrag mit Microsoft abgeschlossen, damit Descenders noch lange im GamePass erhalten bleibt."Game Pass is good, yo", fasst Rose dann auch den Abo-Service von Microsoft zusammen. Wir kamen in unserem großen Vergleich der Spiele-Abos zu einem ähnlichen Ergebnis.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen