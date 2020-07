Descenders: PS4-Fassung erscheint Ende August; Switch-Version verspätet sich

Die PS4-Umsetzung von Descenders wird am 25. August 2020 als physische und digitale Version erscheinen. Die Switch-Fassung verspätet sich weiter und soll "später" folgen."Spieler, die Descenders für PS4 und Nintendo Switch vorbestellen, erhalten zum Launch eine Reihe an seltenen, im Dunkeln leuchtenden Anpassungsitems für ihr Outfit, den Helm und das Bike: das Legacy Lux-Set für PS4 und das Descent Lux-Set für Nintendo Switch. Die Items können auch im Spielverlauf freigeschaltet werden", versprechen Sold Out und No More Robots."Wir freuen uns sehr, Descenders endlich in die Hände der PlayStation-Spieler zu geben", sagt Mike Rose, Company Director von No More Robots. "Es war eine lange Reise, aber wir wissen, das Warten wird sich lohnen!" Zum Test von Descenders auf PC und Xbox One : Zugegeben, auch wir kommen nur mit Verspätung ins Ziel – aber warum hat eigentlich kaum jemand dieses Descenders auf dem Radar? Es spielt sich klasse, hat einen herrlich gechillten Soundtrack und ist trotz zahlreicher Unterschiede so etwas wie die sommerliche Alternative zu Ubisofts Steep. Nachdem der frühere Early-Access-Titel jetzt als komplettes Spiel veröffentlicht wurde, haben wir uns für einen Test aufs Rad geschwungen und sind gen Tal gerollt.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen