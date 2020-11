Descenders: Startschuss für die Downhill-Rennen auf Switch

Prozedural generierte Welten: Stelle dich neuen Sprüngen, Rampen und Hügeln jedes Mal wenn du spielst

Freie Steuerung: Kontrolliere jede noch so kleine Bewegung deines Fahrers, mit einem tiefgehenden Physik System, gemacht für gekonntes, flüssiges Schlittern

Risiko vs Belohnung: Bringe deinen Fahrer ans Limit für krasse Punktzahlen und Kombos - aber stürze zu oft und du kannst alles vierlieren

Baue dir deinen Reputation auf: Ein voll ausgestattetes online Reputations-System erlaubt es dir anderen zu zeigen, was du wert bist, und dir neue Räder und Ausrüstung zu verdienen

Voll lizensierter Soundtrack: Unser Partner, das Drum & Bass Label Liquicity, bringt dir den perfekten Soundtrack für die Abfahrt!

Werde der nächste Descender: Kannst du das Spiel in einem Durchgang überleben, und die Ränge der legendären Descender erreichen?

Am 6. November 2020 haben RageSquid, No More Robots und Sold Out das bereits für PC, Xbox One und PlayStation 4 (zum Test ) erschienene Mountainbike-Rennspiel Descenders ab 26,51€ bei kaufen ) auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 28. November ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch als Boxversion im Handel erhältlichen Downhill-Racers gewährt (22,49 Euro statt 24,99 Euro). Der Hersteller schreibt: "Um der nächste legendäre Descender zu werden, muss das eigene Team zum Sieg geführt werden. Descenders ist ein extremes Downhill-Freeride-Erlebnis für die modern Ära, mit prozedural generierten Welten, in denen Fehler echte Konsequenzen haben.Auf den Spieler warten mit jedem neuen Versuch verschiedene Sprünge, Abfahrten und Hill Bombs, bei denen sie die subtilen Bewegungen der Spielfigur mit einem tiefgängigen Physik-System kontrollieren können, welches blitzschnelle Whips und Scrubs möglich macht. Mit dem ausgefeilten Online-Reputationssystem lässt sich der eigene Ruf verbessern; als Belohnung warten neue Bikes und Outfits."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen