Descenders: Radelt im Sommer auf die Xbox Series X

🚴🚴Descenders is coming to Series X|S this Summer, both at digital and retail!!🚴🚴



- 60FPS Performance mode / 4K Resolution mode!

- Up to 8 player lobbies!

- Tons of visual upgrades to makes it look sexy!

- Crossplay with PC!



So excited to finally have Descenders on next-gen! pic.twitter.com/vT28RIzU9x



— Mike Rose (@RaveofRavendale) March 30, 2021

Mike Rose vom Publisher No More Robots hat auf Twitter verkündet, dass das Mountainbike-Rennspiel Descenders ab 28,99€ bei kaufen ) im Sommer 2021 auch noch für Xbox Series X/S veröffentlicht wird. Es ist sowohl eine Download-Fassung als auch eine Version für den Handel geplant.Man wird die Wahl zwischen einem "60FPS Performance Mode" oder alternativ 4K-Auflösung haben, inklusive "massenhaft" optischer Upgrades. Die Lobbies sollen bis zu acht Spieler erlauben, zudem ist Crossplay mit PC-Nutzern geplant (das Team tüftelt außerdem gerade an einer Umsetzung für geteilte Speicherstände). Dank "Smart Delivery" können sich Besitzer der Fassung für Xbox One das Upgrade kostenlos besorgen.Nutzer des Xbox Game Pass sollen das Spiel für Xbox Series X/S, Xbox One und den PC noch eine "seeeeehr lange" Zeit kostenlos im Abo beziehen können.