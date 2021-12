ArcSystem Works: ArcSystem Works: Video-Nachschub für Guilty Gear Strive und DNF Duel, Rollback Netcode für zwei Titel der BlazBlue-Serie

You all asked for it and here it is!

Fans der Fighting-Games von ArcSystem Works können sich in letzter Zeit nicht über Nachschub von Infos oder Bewegtbildern zu Titeln ihrer favorisierten Prügelspiel-Schmiede beklagen. Vor Kurzem wurde beispielsweise der neue DLC-Charakter Happy Chaos für Guilty Gear Strive an den Start gebracht, und auch DNF Duel erhielt einige neue Charakter-Trailer.Nun veröffentlichte ArcSystem Works einen weiteren Teaser-Trailer für den vierten DLC-Charakter von Guilty Gear Strive . Die neue Figur ist niemand geringeres als die äußerst populäre Samurai Baiken, die sich Fans bereits seit der Veröffentlichung des Titels als spielbaren Charakter wünschen. Baiken soll im späten Januar des Jahres 2022 veröffentlicht werden. Zum Release des Titels wurde das vollständige DLC-Roster des Fighting-Games in zwei separaten Leaks vorgestellt. Mit der Ankündigung von Baiken wurde es nun um einiges wahrscheinlicher, dass der fünfte DLC-Charakter der Vampir Slayer wird. Im Trailer selbst erwähnt Baiken jedoch auch den Charakter Delilah, die jüngere Schwester von Bedman. Mit dem letzten DLC-Charakter der ersten Season des Spiels soll ebenfalls ein neues Story-Kapitel veröffentlicht werden, welches durch Figuren wie Delilah äußerst interessant werden könnte.Weiterhin veröffentlichte man für DNF Duel , einem derzeit in Entwicklung befindlichen Titel, Charakter-Trailer für Striker und Ranger. Wie der Name bereits andeutet, verfügt Striker über eine Reihe an Schlägen und Tritten, welche zu äußerst hübschen Kombos führen. Ranger hingegen verlässt sich auf seine zwei Pistolen, um seine Gegner aufzumischen.Zusätzlich erhalten die beiden älteren Spiele BlazBlue: Central Fiction und BlazBlue: Cross Tag Battle im Jahre 2022 so genannten "Rollback Netcode", um Latenz-Probleme zu adressieren.