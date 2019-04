Staxel: Dorf- und Farm-Abenteuer im Klötzchen-Look lässt den Early Access hinter sich - 4Players.de

Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC) Screenshot - Staxel (PC)

Das Dorf- und Farm-Abenteuer Staxel von Plukit und Humble Bundle hat den Early Access am 11. April 2019 verlassen und ist als finale Fassung via Steam Humble Store und offizieller Website erhältlich. Auf den Verkaufspreis wird derzeit noch ein Launch-Rabatt von 25 Prozent gewährt (14,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind auf Steam "größtenteils positiv" (insgesamt sind 75 Prozent von über 1.000 Reviews positiv, in den letzten 30 Tagen waren es 77 Prozent).In der Spielbeschreibung heißt es: "Als der neueste Einwohner gibt es vieles, auf das du dich freuen kannst. Das Dorf ist voller verschiedener Charaktere, die du treffen und mit denen du dich anfreunden kannst. Natürlich werden sie dich vielleicht um einige Gefallen bitten, aber wer weiß? Ihnen zu helfen, könnte dir unerwartete Belohnungen bescheren! Wenn du nicht gerade mit den Dorfbewohnern abhängst oder an deiner Farm arbeitest, kannst du einem neuen Hobby nachgehen, eine von vielen Sammlungen vollenden, dein hart verdientes Geld in den örtlichen Geschäften ausgeben oder an Verbesserungen im Dorf arbeiten. Deine neuen Nachbarn werden deine Hilfe sicherlich wertschätzen!Lasse dich nieder und arbeite als der neue Landwirt des Dorfes. Du startest mit einem alten, heruntergekommenen Haus und Ackerland, das von der Natur zurückgefordert wurde, und es ist deine Aufgabe, alles wieder hinzubiegen. Pflanze Samen, kümmere dich um dein Erntegut und deine Tiere, und verbessere deine Farm. Vergiss nicht – wenn du dich um deine Farm kümmerst, kümmert sich deine Farm auch um dich!Staxel spielt in einer Voxel-basierten Sandbox-Welt. Du kannst deine Umgebung verändern, wie du möchtest, und mit einer riesigen Auswahl an In-Game Materialien und einfach zu benutzenden Mods deine eigene, einzigartige Welt bauen. Wirst du das Dorf ausbauen, während du den rustikalen Charme beibehältst, oder wirst du in eine komplett andere Richtung gehen? Vielleicht verlässt du lieber das Dorf und arbeitest an deinen eigenen Projekten? All das hast du zu entscheiden und deine Kreativität ist genau das richtige Werkzeug für diesen Job!" Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer