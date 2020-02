Resident Evil 3: Demo bestätigt

It was written in the STARS... 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH



— Resident Evil (@RE_Games) February 25, 2020

Capcom hat bestätigt, dass zum Remake von Resident Evil 3 auch eine Demo erscheinen wird - wie schon beim RE2-Remake. Konkrete Details sollen aber erst "später" bekanntgegeben werden. Das Spiel wird am 03. April 2020 auf PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Außerdem wird Project Resistance unter dem neuen Titel "Resident Evil Resistance" als asymmetrischer Multiplayer-Modus in dem RE3 Remake enthalten sein.Heute haben wir außerdem unsere Vorschau zum Remake veröffentlicht. Nach dem hervorragenden Remake von Resident Evil 2 spendiert Capcom auch dem dritten Teil eine Neuauflage. Dabei streben die Entwickler nach eigenen Aussagen keine 1:1-Umsetzung, sondern eine überarbeitete Vision an. Wir haben Jill Valentine bei ihrer Flucht durch Raccoon City begleitet und für die Vorschau auch die neue asymmetrische Mehrspieler-Komponente Resistance ausprobiert ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau