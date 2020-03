Resident Evil 3: Offener Multiplayer-Betatest auch auf PC und PS4 verfügbar; Jill Valentine im Story-Trailer

Aktualisierung vom 31. März 2020, 22:00 Uhr:





On PlayStation 4, check to see if you are using Ver. 1.01 by pressing the OPTIONS button and checking Update History.

If you are having trouble finding a match, please try restarting the application.



Due to technical issues, there is a delay for the RE Resistance Open Beta on PS4 and Steam. The XB1 version is unaffected and is available. We're working to resolve the issue as soon as we can and will keep you updated. Apologies for the inconvenience.



Capcom hat die Probleme mit dem offenen Multiplayer-Betatest von Resident Evil Resistance auf PC ( Steam ; mit Denuvo Anti-tamper) und PlayStation 4 ( PSN ) in den Griff bekommen. Auf beiden Plattformen kann der 1-gegen-4-Modus (Mastermind vs. vier Überlebende) bis zum 03. April um 09:00 Uhr ausprobiert werden.Der offene Multiplayer-Betatest von Resident Evil Resistance läuft nicht so wie geplant. Während die Open Beta auf der Xbox One keine Probleme macht, ist der Betatest auf PC und PlayStation 4 aufgrund von technischen Schwierigkeiten gar nicht verfügbar. Gründe für die Probleme nicht genannt. Capcom entschuldigte sich aber für die Verzögerung. Die letzte Meldung diesbezüglich ist 20 Stunden her.Darüber hinaus hat Capcom bestätigt, dass Jill Valentine in einem zukünftigen Update als spielbare Figur in Resident Evil Resistance verfügbar sein wird. Passend dazu ist ein Story-Trailer veröffentlicht worden, der ihre Geschichte in den Mittelpunkt stellt und daher sind auch mehrere Passagen aus der Hauptgeschichte zu sehen (Spoiler-Gefahr).Resident Evil Resistance ist der Mehrspieler-Modus von Resident Evil 3 (Remake). Dabei handelt es sich um ein asymmetrischen Katz- und Mausspiel, bei dem vier Überlebende in verwinkelten Schauplätzen unter Zeitdruck Aufgaben erfüllen müssen, um den Ausgang zu erreichen. Ihnen gegenüber steht ein Mastermind, das ebenfalls von einem Spieler gesteuert wird und sowohl Fallen als auch Gegner platziert, um die Flucht der 'Laborratten' zu verhindern. Resident Evil 3 wird am 3. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Jill Valentine Trailer