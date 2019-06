Battlefleet Gothic: Armada 2: "Chaos Campaign Expansion" (DLC) und Kampagnen-Update im Anflug - 4Players.de

Am morgigen Montag, den 24. Juni, werden die "Chaos Campaign Expansion" (DLC) und ein großes Einzelspieler-Update für Battlefleet Gothic: Armada 2 erscheinen.Die "Chaos Campaign Expansion" wird 12,99 Euro kosten . In der Chaoskampagne ist man den Chaosgöttern zu Diensten und erobert zuerst das Hauptsystem von Chinchare. Von dort aus erweitert man seinen Einfluss. Versprochen werden neue Schiffe, spezielle Missionen und eine eigene Kampagnenkarten-Mechanik ( Details ). "In den Nebenstories werden andere Völker von den Chaosgöttern und ihren Lakaien überwältigt. Verwenden sie einzigartige Kartenressourcen, um die Gaben des Chaos zu beschwören und ihre Feinde zu zerstören", heißt es weiter.Zusammen mit der Erweiterung wird ein (kostenloses) Update für den Einzelspieler-Modus des Hauptspiels zum Download bereitstehen. Dieses Update ergänzt jede Kampagne mit zusätzlichen sekundären Zielen auf jeder Karte. Die Entwickler versprechen sich von den sechs Zusatzzielen mehr Abwechslung. Außerdem wird man Raumschiffe zwischen Flotten hin- und herschieben, fraktionsspezifische Superfähigkeiten für die gegnerische KI aktivieren und ausführliche Anpassungen an den Kampagnen (Campaign Customisation) vornehmen können ( Details ).Letztes aktuelles Video: Video-Test