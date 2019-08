Battlefleet Gothic: Armada 2: Am Wochenende kostenlos spielbar - 4Players.de

Wie Focus Home Entertainment mitgeteilt hat, ist Battlefleet Gothic: Armada 2 an diesem Wochenende kostenlos auf Steam spielbar, genauer gesagt bis zum 26. August, 20:00 Uhr. In diesem Zeitraum wird die Echtzeitstrategie im Universum von Warhammer 40.000 außerdem zu einem um 40 Prozent gesenkten Preis angeboten. Auch die Erweiterung Chaos Campaign ist derzeit 15 Prozent günstiger, allerdings nicht im Rahmen des Kostenlos-Angebots spielbar.Letztes aktuelles Video: Chaos Campaign Expansion - Launch Trailer