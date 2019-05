Electronic Arts: Geschäftsbericht: Anthem hinter den Erwartungen; mehr Free-to-play-Titel; große Apex-Pläne - 4Players.de

$EA Conference Call:



- Launch of Anthem did not meet expectations for EA

- Players have spent over 150 million hours in game since launch

- Team is focused on content /fixes for it.

- Battlefield Firestorm battle royale became the biggest Battlefield live service event ever. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 7. Mai 2019

Electronic Arts hat den Bericht für das vergangene Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) vorgelegt und die Ergebnisse sowie die Zukunftspläne in einer Konferenz mit Investoren erläutert. Demnach hat der Verkaufsstart von Anthem die Erwartungen nicht erfüllt, obwohl die Spieler bisher über 150 Millionen Stunden in dem BioWare-Titel verbracht hätten. Konkrete Verkaufszahlen wurden nicht genannt. In der ursprünglichen Prognose hieß es, dass sie zwischen fünf und sechs Millionen Exemplare verkaufen wollten. BioWare würde sich aktuell auf neue Inhalte und die Behebung von Fehlern konzentrieren. Derweil wird Firestorm (Battle Royale) als bisher größtes "Battlefield Live Service Event" überhaupt bezeichnet.Im abgeschlossenen Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) wurden mehr als 45 Millionen Spieler von FIFA 18 und FIFA 19 auf PC und Konsolen gezählt. Die Anzahl der aktiven Spieler von Die Sims 4 stieg im Jahresvergleich um 35 Prozent.Mehr als 100 Millionen Spieler wurden bei FIFA PC/Mobile (Free-to-play) gezählt. Die "Zuschauzeit" bei FIFA-Wettbewerbsveranstaltungen erreichte mehr als eine halbe Milliarde Minuten, was wohl die vermeintliche Beliebtheit von FIFA-eSports-Übertragungen untermauern soll. Der Höchstwert der Zuschauerzahl bei der Übertragung von "Madden Bowl Tournament" auf ESPN2 sei um das Siebenfache gestiegen.Von Oktober 2019 bis Dezember 2019 sollen neue Spiele aus den Reihen Need for Speed und Plants vs. Zombies erscheinen. Das Unternehmen erwartet, ungefähr vier Millionen Exemplare des Need-for-Speed-Spiels zu verkaufen. Bei Plants vs. Zombies ist von einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag bei den Verkäufen die Rede. Star Wars Jedi: Fallen Order soll sich acht Millionen Mal vom 15. November 2019 bis zum 31 März 2020 verkaufen. Apex Legends soll im laufenden Geschäftsjahr (April 2019 bis März 2020) für Einnahmen zwischen 300 bis 400 Millionen Dollar sorgen. Das Battle-Royale-Spiel von Respawn Entertainment soll in China veröffentlicht werden. Auch eine Mobile-Version ist geplant, wobei die Prognose der Einnahmen diese beiden Fälle nicht beinhaltet. Apex Legends verzeichnet über 50 Mio. Spieler weltweit. Es soll noch "jahrelang" mit neuen Inhalten versorgt werden (neue Legenden, Waffen, Skins etc.). 30 Prozent der Spieler von Apex Legends hätten bisher noch kein Spiel Electronic Arts gespielt.In der Konferenz mit Investoren erklärte die Geschäftsführung von Electronic Arts, dass der große Erfolg von Apex Legends auch für große Herausforderungen sorgen würde. Außerdem wurde das Ziel bekräftigt, mehr Free-to-play-Spiele zu veröffentlichen. Klassische Vollversionen für 60 Dollar soll es weiterhin geben. Der Abo-Dienst "EA Access" wird auf PlayStation 4 ausgedehnt ( wir berichteten ). Die bisherigen Nutzer dieses Abos auf PC und Xbox One (ca. 3,5 Mio. auf beiden Plattformen) würden mehr Spiele ausprobieren, die sie ohne Abo niemals angefasst hätten.Ihre Engine (Frostbite) wird aktuell für die nächste Konsolen-Generation angepasst. Zudem sollen "größere Spiele" mit Online-Anbindung realisiert werden.Die digitalen Netto-Buchungen für die zwölf Monate (April 2018 bis März 2019) beliefen sich auf 3,722 Milliarden Dollar, ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und machten 75 Prozent der gesamten Netto-Buchungen aus. Der Nettobuchwert ist definiert als der Nettobetrag der in der Periode digital verkauften oder ausgelieferten Produkte und Dienstleistungen (Gebühren für mobile Plattformen wurden bereits abgezogen). 49 Prozent der Verkäufe von Vollversionen auf PS4 und Xbox One waren digital. Insgesamt setzte das Unternehmen 4,95 Mrd. Dollar um (Vorjahr: 5,15 Mrd. Dollar). Der Nettogewinn betrug 1,019 Mrd. Dollar (Vorjahr: 1,043 Mrd. Dollar).