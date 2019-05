Electronic Arts: EA Play 2019: E3-Veranstaltung auf einen Tag zusammengestrichen - 4Players.de

Electronic Arts hat den Plan für die eigene Veranstaltung (EA Play 2019) vor der E3 2019 abgeändert. Eigentlich wollte der Publisher das Spiele-Aufgebot am 8. Juni (Samstag) und am 9. Juni (Sonntag) mit ausführlichen Livestreams präsentieren, aber das zweitägige Event ist auf einen Tag zusammengestrichen worden.Diese Information versteckte der Publisher im Fließtext der Veranstaltungsankündigung (entdeckt von PCGamesN ): "Wir haben uns dazu entschlossen, alle Livestreams am Samstag, den 8. Juni auszustrahlen, um den Fans ein komplettes Programm aus Livestreams anzubieten, dass sie innerhalb eines einzigen Tages in die Spiele hineinversetzt und mit neuen Inhalten vertraut macht. Die zuvor für Freitag angesetzte Veranstaltung dient nun als Eröffnung für unsere Aktivitäten am Samstag."Weitere Angaben sollen demnächst folgen. Electronic Arts möchte Star Wars Jedi: Fallen Order, die typischen Sportspiele und neue Inhalte für Battlefield 5, Anthem sowie Apex Legends präsentieren. Es wird außerdem mit Ankündigungen von neuen Spielen aus den Reihen "Need for Speed" und "Plants vs. Zombies" gerechnet.