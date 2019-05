Electronic Arts: EA Play 2019: Line-Up und Zeitplan für den E3-Auftritt am 8. Juni stehen fest - 4Players.de

18:15 Uhr: EA Play Opening Show

18:30 Uhr: Star Wars Jedi: Fallen Order (mit ersten Spielszenen)

19:00 Uhr: Apex Legends

19:30 Uhr: Battlefield 5

20:00 Uhr: FIFA 20

20:30 Uhr: Madden NFL 20

21:00 Uhr: Die Sims 4

Electronic Arts hat das Line-Up und den Zeitplan für den kürzlich zusammengestrichenen Livestream der diesjährigen EA Play 2019 im Rahmen der E3 2019 bekanntgegeben. In drei Stunden werden sechs Franchises in dedizierten Streams präsentiert.Die neuen Spiele aus den Reihen Need for Speed und Plants vs. Zombies, die beide im EA-Geschäftsbericht angekündigt wurden und zwischen Oktober bis Dezember 2019 erscheinen sollen ( wir berichteten ), werden nicht gezielt vorgestellt. Auch Anthem ist kein eigenständiges Thema. Der Livestream wird bei EA.com YouTube oder Twitch übertragen.Zeitplan für den Livestream:EA: "Im Laufe des Wochenendes folgen zahlreiche weitere Aktivitäten: Fans vor Ort erleben die kommenden Spielehighlights in Demos, tauchen an den zahlreichen Spielstationen selbst ins Geschehen ein, treffen leidenschaftliche Entwickler und vieles mehr."