Electronic Arts: Gerücht: CEO Andrew Wilson gibt seine Boni an die Belegschaft weiter - 4Players.de

yopparai hat geschrieben: ? Heute 15:17 Ich fänd?s ja besser wenn er sich seine Boni zufällig auszahlen lassen würde. So wie bei Überraschungseiern. ?Oh schade, dieses Jahr gibt es leider keine Millionen, dafür aber lecker Schokolade?. Bisschen Gamification im Job. Das ist viel spaßiger und spannender für alle.

Wasn das für ne Logik ? Natürlich macht er das nicht er ist ja nicht dumm. Im Gegensatz zu den Idioten die EA jedes Jahr Millionen in Lootcrates in Fifa in den Rachen werfen. Was kann EA dafür das die Leute so dumm sind und sich abzocken lassen. Bin ja der letzte der diesen Drecksladen in Schutz nimmt aber diese leicht verdiente Millionen würde jeder Scheffeln und dafür wird er auch bezahlt.Und das zu regulieren oder dafür zu sorgen das Kinder keine Glücksspiel sucht in Fifa bekommen ist nicht die Aufgabe von EA sondern die der Regierung oder der USK aber die sagt Fifa ist ab 0 Jahren also würde ich mich an dieser Stelle beschweren.